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ترامب: إسرائيل وإيران تتقاتلان منذ فترة طويلة وبقوة لدرجة أنهما لا تعرفان ماذا تفعلان

Lebanon 24
24-06-2025 | 07:12
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