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الخارجية التركية تدعو إسرائيل وإيران للالتزام التام بوقف إطلاق النار

Lebanon 24
24-06-2025 | 07:28
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