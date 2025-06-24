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ترامب: بعض وسائل الإعلام الكاذبة تقول إن ضربتنا لم تدمر مواقع إيران النووية بالكامل

Lebanon 24
24-06-2025 | 07:33
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