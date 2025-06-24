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إذاعة الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت ما بين 500 – 550 صاروخا باليستيا وأكثر من 1000 مسيّرة
Lebanon 24
24-06-2025
|
11:06
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