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وسائل إعلام إسرائيلية: نقل المصابين في الحدث الأمني الصعب في غزة إلى مستشفى في تل أبيب

Lebanon 24
24-06-2025 | 12:09
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