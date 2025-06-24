رويترز عن إعلام رسمي: القيادة العسكرية المشتركة الإيرانية تدعو إسرائيل وأميركا إلى استقاء الدروس من "ضرباتها الساحقة" في إسرائيل والقاعدة الأميركية في قطر

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