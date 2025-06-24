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الخارجية الأميركية: على حماس التوقف عن القيام بأي أعمال تقوض جهود التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل

Lebanon 24
24-06-2025 | 14:40
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