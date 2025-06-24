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نتنياهو: لن نتوقف عن بذل الجهود لإعادة كل المختطفين في قطاع غزة سواء أكانوا أحياءً أو أمواتًا

Lebanon 24
24-06-2025 | 14:48
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