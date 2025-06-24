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مجلس التعاون الخليجي يؤكد أهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية في المنطقة والتصدي للأنشطة المهددة لأمن واستقرار المنطقة والعالم

Lebanon 24
24-06-2025 | 15:05
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