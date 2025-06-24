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القسام: أوقعنا قتلى وجرحى من جنود العدو واستهدفنا المبنى بالأسلحة الرشاشة بمنطقة الترخيص القديم جنوب خان يونس

Lebanon 24
24-06-2025 | 15:39
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