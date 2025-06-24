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وزير الدفاع الإسرائيلي: مسيّرات إيرانية استمرّت في الوصول إلى إسرائيل على مدار اليوم واكتفينا بإسقاطها بطلب أميركي

Lebanon 24
24-06-2025 | 16:16
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