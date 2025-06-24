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رئيس دولة الإمارات في اتصال مع أمير دولة قطر يعرب عن أمله أن يشكل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران أساساً لتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة

Lebanon 24
24-06-2025 | 16:33
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