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إيهود أولمرت ل"الجزيرة مباشر": أناشد الرئيس ترامب بأن يقول لنتنياهو كفى

Lebanon 24
24-06-2025 | 17:03
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