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وزير الخارجية الإيراني: كانت فكرة إسرائيل أن إيران ستستسلم بمجرد تدخّل أميركا لكن ذلك لم يحدث

Lebanon 24
24-06-2025 | 17:33
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