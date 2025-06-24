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الرئاسة التركية: أردوغان أكد خلال لقائه مع ترامب أن تعزيز التعاون الدفاعي سيسهم في تحسين حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة

Lebanon 24
24-06-2025 | 17:49
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