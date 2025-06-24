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"نيويورك تايمز": إسرائيل تعتقد إن إيران لديها خطة لمواصلة تطوير برنامجها النووي بعد الهجمات الأخيرة

Lebanon 24
24-06-2025 | 18:59
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