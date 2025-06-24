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إذاعة الجيش الإسرائيلي: التعرف على هوية الجنود القتلى بكمين خان يونس استغرق ساعات عدة بسبب احتراق ناقلة الجند

Lebanon 24
24-06-2025 | 23:46
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