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إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير الشتات الإسرائيلي: يجب تغيير النظام الإيراني بوسائل أخرى مثل تقوية المعارضة

Lebanon 24
25-06-2025 | 01:01
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