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الأمم المتحدة: 18741 طفلا في غزة تم إدخالهم لتلقي العلاج من سوء التغذية الحاد منذ بداية العام الجاري

Lebanon 24
25-06-2025 | 01:09
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