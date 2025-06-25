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وزير التعليم الإسرائيلي: واجبنا الأخلاقي والوطني يتمثل في إنجاز المهمة التي أرسل إليها الجنود الـ7 وضمان تقويض سلطة حماس وإعادة المختطفين

Lebanon 24
25-06-2025 | 01:32
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