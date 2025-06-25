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رئيس البرلمان الإيراني: إيران مستعدة لأي مواجهة مقبلة ولم تستخدم بعد كامل طاقاتها بما في ذلك نفوذها على الاقتصاد العالمي للطاقة

Lebanon 24
25-06-2025 | 03:27
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