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ترامب: سنمنع إيران من المضي قدما في برنامجها النووي ولن يكون هناك أي تخصيب

Lebanon 24
25-06-2025 | 04:22
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