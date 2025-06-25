Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب: إيران لن تصنّع قنابل لوقت طويل

Lebanon 24
25-06-2025 | 04:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي للقناة 13: حربنا ضد إيران قد تستغرق وقتا طويلا
lebanon 24
25/06/2025 15:01:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: الهجمات المستقبلية ستكون أكبر بكثير إذا لم تصنع إيران السلام
lebanon 24
25/06/2025 15:01:46 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز: نتنياهو أبلغ ترامب بأن ضعف إيران لن يدوم طويلا وأن الوقت مناسب لشن هجوم عليها
lebanon 24
25/06/2025 15:01:46 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: حققنا نجاحات عدة واريد ان اقول ان هناك بلدات تنتمي اليها شخصيات أساسية وانتزعنا بلدياتها مع العائلات والشباب بعدما كانت مثبتة لوقت طويل من المتن الى عاليه والشوف
lebanon 24
25/06/2025 15:01:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:56 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:51 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:37 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:33 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:49 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:56 | 2025-06-25
07:53 | 2025-06-25
07:51 | 2025-06-25
07:37 | 2025-06-25
07:33 | 2025-06-25
07:25 | 2025-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24