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ترامب يتهم عددا من وسائل الإعلام الأميركية بالتقليل من أهمية الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية

Lebanon 24
25-06-2025 | 04:40
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