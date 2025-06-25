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غروسي: إيران أبلغتني بأنها اتخذت "إجراءات وقائية" بشأن مخزون اليورانيوم المُخصب

Lebanon 24
25-06-2025 | 04:49
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