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نتنياهو: هذا يوم بالغ الصعوبة على شعب إسرائيل ونتألم لسقوط 7 من مقاتلينا في غزة خلال المعركة ضد حماس

Lebanon 24
25-06-2025 | 05:09
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