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لجنة المال والموازنة تُقرّ مشروع قانون اعتماد إضافي لصندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية بقيمة 1,320 مليار ليرة لبنانية (الجديد)

Lebanon 24
25-06-2025 | 07:25
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