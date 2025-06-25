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انتهاء اجتماع بين ترامب وزيلينسكي في لاهاي استمر لـ 50 دقيقة (الشرق)

Lebanon 24
25-06-2025 | 09:46
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