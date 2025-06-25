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وزير الخارجية الأوكراني: نستعد لتوقيع اتفاقية مع المجلس الأوروبي لإنشاء المحكمة الخاصة بالعدوان على أوكرانيا

Lebanon 24
25-06-2025 | 12:00
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