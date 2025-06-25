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صندوق التعويضات الإسرائيلي: تلقينا 41,651 مطالبة منذ بدء الحرب مع إيران 32,975 منها تتعلق بأضرار في المباني

Lebanon 24
25-06-2025 | 12:08
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