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وكالة تسنيم عن القائد العام للحرس الثوري: إذا ارتكبت إسرائيل أي خطأ سنرد عليها كما فعلنا خلال الأيام الـ 12 الماضية

Lebanon 24
25-06-2025 | 13:18
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