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رئيس دولة الإمارات وأمير قطر يؤكدان أهمية تعزيز مسارات الحوار والدبلوماسية لتجاوز الأزمات والحفاظ على أمن المنطقة والعالم

Lebanon 24
25-06-2025 | 14:01
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