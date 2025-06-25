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قوات سوريا الديمقراطية: جميع من غادر مخيم الهول في الفترة الأخيرة سوريون ومغادرتهم تمت بطلب من الحكومة السورية

Lebanon 24
25-06-2025 | 15:08
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