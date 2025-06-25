Advertisement

أخبار عاجلة

ويتكوف: متفائل بالتوصل إلى اتفاق سلام شامل مع إيران

Lebanon 24
25-06-2025 | 16:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ويتكوف: من الممكن التوصل لاتفاق مع إيران قبل التوصل لسلام بين روسيا وأوكرانيا
lebanon 24
26/06/2025 01:33:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": البيت الأبيض متفائل بإمكانية نجاح مبادرة ويتكوف الجديدة في سد فجوات بين إسرائيل
lebanon 24
26/06/2025 01:33:35 Lebanon 24 Lebanon 24
عباس: مستعدون للعمل مع ترامب للتوصل إلى سلام شامل
lebanon 24
26/06/2025 01:33:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: متفائلون بأن يفضي اتفاق باكستان والهند لاستعادة السلام والأمن
lebanon 24
26/06/2025 01:33:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:24 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:22 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:20 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:18 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:04 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:47 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:24 | 2025-06-25
18:22 | 2025-06-25
18:20 | 2025-06-25
18:18 | 2025-06-25
18:04 | 2025-06-25
17:58 | 2025-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24