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القناة 12 الإسرائيلية عن وزراء في الحكومة: ما فعلناه في غزة ربما كان يحمل إمكانات نظرية لكنه لم يحقق نتائج

Lebanon 24
25-06-2025 | 17:18
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