Advertisement

أخبار عاجلة

حماس: ندعو السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية إلى أخذ دورها الطبيعي في حماية شعبنا وتوفير الأمن له

Lebanon 24
25-06-2025 | 17:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عباس: ندعو إلى إلزام حماس وكل الفصائل بتسليم السلاح للسلطة الفلسطينية
lebanon 24
26/06/2025 04:22:58 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية الفارس الشهم 3: ندعو إلى تدخل عاجل وتوفير ممرات آمنة لضمان الوصول الآمن والسريع للمساعدات
lebanon 24
26/06/2025 04:22:58 Lebanon 24 Lebanon 24
نادي الصحافة يحيي ذكرى شهدائه: آن الأوان لتقدير حقوق الصحافيين وتوفير حماية لهم
lebanon 24
26/06/2025 04:22:58 Lebanon 24 Lebanon 24
فصائل المقاومة الفلسطينية: ندعو لتوزيع المساعدات في إطار عادل وإنساني بعيدا عن الأجندات الأمنية الصهيونية
lebanon 24
26/06/2025 04:22:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:14 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:04 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:51 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:51 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:50 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:47 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:14 | 2025-06-25
19:04 | 2025-06-25
18:51 | 2025-06-25
18:51 | 2025-06-25
18:50 | 2025-06-25
18:44 | 2025-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24