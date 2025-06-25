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ترامب: كنت أقاتل أنا ونتنياهو من أجل بقاء إسرائيل وليس من المناسب أن يحاكم أمام القضاء في زمن الحرب

Lebanon 24
25-06-2025 | 18:44
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