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السفارة الصينية في مانيلا تحث أفرادا في الجيش الفلبيني على الامتناع عن شنّ هجمات خبيثة ضد الصين

Lebanon 24
26-06-2025 | 00:25
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