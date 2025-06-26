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وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت 50 مسيَّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

Lebanon 24
26-06-2025 | 01:11
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