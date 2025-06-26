Advertisement

أخبار عاجلة

إنترفاكس عن وزير الدفاع الروسي: إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا والمرتزقة ستعمق التهديد بزعزعة الاستقرار بأوروبا

Lebanon 24
26-06-2025 | 01:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: هدف هجماتنا إزالة التهديدات عن إسرائيل وزعزعة النظام الإيراني
lebanon 24
26/06/2025 16:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي: نرفض زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط واغتيال علماء وقيادات عسكرية وتهديد الأمن الدولي والاقتصاد العالمي
lebanon 24
26/06/2025 16:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: نسهّل عملية إجلاء واسعة النطاق لسكان طهران والهدف هو زعزعة استقرار النظام
lebanon 24
26/06/2025 16:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: لوقف إطلاق النار في أوكرانيا يجب على الغرب وقف إمدادات الأسلحة إلى كييف
lebanon 24
26/06/2025 16:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:21 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:22 | 2025-06-26
09:21 | 2025-06-26
09:00 | 2025-06-26
08:26 | 2025-06-26
08:25 | 2025-06-26
07:58 | 2025-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24