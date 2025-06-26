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الجديد: بري سيُضيف القوانين التي أقرّت في لجنة المال والموازنة أمس للقضاة واساتذة اللبنانية ومتضرري الاعتداءات الاسرائيلية الى جدول أعمال الجلسة التشريعية الاثنين المقبل

Lebanon 24
26-06-2025 | 02:40
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