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"لبنان 24": موقع الرادار الإسرائيلي يطلق رشقات رشاشة غزيرة باتجاه أطراف بلدة شبعا

Lebanon 24
26-06-2025 | 03:19
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