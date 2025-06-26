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رئيس الوزراء الأيرلندي: يجب وقف الحرب على غزة وإنهاء الحصار الإسرائيلي وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع

Lebanon 24
26-06-2025 | 04:32
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