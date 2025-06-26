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أخبار عاجلة
رويترز: كوريا الشمالية قد ترسل مزيدا من قواتها إلى روسيا للمشاركة في حرب أوكرانيا
Lebanon 24
26-06-2025
|
05:04
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