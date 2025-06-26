Advertisement

أخبار عاجلة

المرشد الإيراني: الرئيس الأميركي كشف الحقيقة وهي أن أميركا لن ترضى إلا باستسلام إيران

Lebanon 24
26-06-2025 | 06:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المرشد الإيراني: أولئك الذين يعرفون تاريخ #إيران وشعبها يدركون أن الشعب الإيراني عصي على الاستسلام
lebanon 24
26/06/2025 21:53:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني: المفاوضات وسيلة للتقدم والحفاظ على المصالح الوطنية لا للخنوع والاستسلام
lebanon 24
26/06/2025 21:53:59 Lebanon 24 Lebanon 24
المرشد الإيراني: لن نغفر لإسرائيل اختراق أجواء بلادنا
lebanon 24
26/06/2025 21:53:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار المرشد الإيراني: العدوان على المنشآت النووية السلمية في إيران انتهاك صارخ للقوانين الدولية
lebanon 24
26/06/2025 21:53:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:52 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:50 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:50 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:52 | 2025-06-26
14:51 | 2025-06-26
14:51 | 2025-06-26
14:50 | 2025-06-26
14:50 | 2025-06-26
14:48 | 2025-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24