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دول أوروبية تعتقد أن إيران نقلت اليورانيوم من فوردو قبل الضربات الأميركية (فايننشال تايمز)

Lebanon 24
26-06-2025 | 09:22
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