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جنبلاط: السلاح الأجدى للمرحلة المقبلة هو الذاكرة ويجب ألّا ننسى بطولات أجيالنا في مواجهة إسرائيل والتطبيع قد يحمل في طيّاته تاريخاً مختلفاً عن التاريخ الذي نعرفه وسيخفي كلّ البطولات

Lebanon 24
26-06-2025 | 10:07
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