جنبلاط: السلاح الأجدى للمرحلة المقبلة هو الذاكرة ويجب ألّا ننسى بطولات أجيالنا في مواجهة إسرائيل والتطبيع قد يحمل في طيّاته تاريخاً مختلفاً عن التاريخ الذي نعرفه وسيخفي كلّ البطولات

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