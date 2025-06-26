Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الألماني: علينا السعي إلى حل تفاوضي يكبح البرنامج النووي الإيراني بشكل دائم ويراقب برنامج الصواريخ الباليستية بشكل فعال

Lebanon 24
26-06-2025 | 10:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كاتس: كان هدفنا إحباط البرنامج النووي الإيراني وتهديد الصواريخ ونفذنا ذلك بشكل مثالي
lebanon 24
26/06/2025 21:56:09 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: برنامج إيران للصواريخ الباليستية غير قابل للتفاوض
lebanon 24
26/06/2025 21:56:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: البرنامج النووي الإيراني سلمي والتخصيب حق قانوني وليس قابلاً للتفاوض (سكاي نيوز)
lebanon 24
26/06/2025 21:56:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن الخارجية الألمانية: البرنامج النووي الإيراني لا يهدد إسرائيل فحسب بل استقرار المنطقة بأكملها
lebanon 24
26/06/2025 21:56:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:53 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:52 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:54 | 2025-06-26
14:53 | 2025-06-26
14:52 | 2025-06-26
14:51 | 2025-06-26
14:51 | 2025-06-26
14:50 | 2025-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24