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وزير الخارجية الإيراني: نطالب بمواقف أوروبية مسؤولة وعادلة تجاه الجرائم الإسرائيلية المستمرة في المنطقة

Lebanon 24
26-06-2025 | 11:01
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