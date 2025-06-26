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إسرائيل هيوم عن مصدرين: واشنطن ستعترف بتطبيق بعض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

Lebanon 24
26-06-2025 | 11:02
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